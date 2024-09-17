"Странно, что девочку не арестовали": магнитогорцы про ситуацию с мигрантом, стрелявшим в школьницу

Какое воспитание у этих дикарей?! Вы о чём?! Он только плодятся, как кролики, на этом всё заканчивается! Всех пещерных дикарей ВОН ИЗ РОССИИ!!!

Татьяна Курочкина

Сарказм конечно от трагического чувства НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ ‼️‼️‼️НО надо же нам объединяться же как-то ,НАДО ЖЕ ОТПОР БЕСПРЕДЕЛУ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ‼️Ведь если пружину сжимать ,то ответные действия будут молниеносны и очень СИЛЬНЫЕ или....пружина (после перехода критической точки) сломается ......🤷Дак вот мы не должны допускать(сами☝🏻) этой критической точки‼️