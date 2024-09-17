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"Странно, что девочку не арестовали": магнитогорцы про ситуацию с мигрантом, стрелявшим в школьницу
Комментарии
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Сергей Иванов
Какое воспитание у этих дикарей?! Вы о чём?! Он только плодятся, как кролики, на этом всё заканчивается! Всех пещерных дикарей ВОН ИЗ РОССИИ!!!
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2 час.
Lupen Dupa
Спасибо нашему Гаранту, за орды трудолюбивых мигрантов, необходимых российской экономике!
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15 мин.
Татьяна Курочкина
Сарказм конечно от трагического чувства НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ ‼️‼️‼️НО надо же нам объединяться же как-то ,НАДО ЖЕ ОТПОР БЕСПРЕДЕЛУ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ‼️Ведь если пружину сжимать ,то ответные действия будут молниеносны и очень СИЛЬНЫЕ или....пружина (после перехода критической точки) сломается ......🤷Дак вот мы не должны допускать(сами☝🏻) этой критической точки‼️
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13 мин.
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