Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 662 подписчика

Про «дырявую» границу в Курской области

Про «дырявую» границу в Курской области

Американский CNN пообщался с украинскими военными, которым удалось сбежать из Курской области. Всего журналисты опросили 14 военнослужащих ВСУ из пяти разных соединений, так что выборка может считаться репрезентативной, пишет Военная хроника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Мешалкин
Отмывается кто то. Нас не волнуют показания пендосов. Нас смущает результат и реакция ГШ.
Ответить
19 час.
Л
Людмила
ЕСЛИ БЫ СИТУАЦИЯ НА ГРАНИЦЕ БЫЛА И ЕСТЬ НЕ КРИТИЧНА, ТО НЕ ТОРЧАЛИ БЫ ВЫ, В ОБОРОНЕ,  БОЛЬШЕ МЕСЯЦА В ОБЛАСТИ И НЕ ЭВАКУИРОВАЛИ БЫ ДО СИХ ПОР ЛЮДЕЙ, ЗНАЧИТ КРИТИЧНА И ОЧЕНЬ!!!  СЛЁЗЫ ЛЮДЕЙ  НИКОГО НЕ ВОЛНУЮТ!!! ПОЛИТИКА ПРЕСЛЕДУЕТ СВОИ ЦЕЛИ, А  СУДЬБА ЛЮДЕЙ ЭТО, ВИДИМО, ВТОРИЧНО!!!!🙏🙏🙏
Ответить
19 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
Ответить
16 мин.

Картина дня

наверх