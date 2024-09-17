Про «дырявую» границу в Курской области

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Людмила

ЕСЛИ БЫ СИТУАЦИЯ НА ГРАНИЦЕ БЫЛА И ЕСТЬ НЕ КРИТИЧНА, ТО НЕ ТОРЧАЛИ БЫ ВЫ, В ОБОРОНЕ, БОЛЬШЕ МЕСЯЦА В ОБЛАСТИ И НЕ ЭВАКУИРОВАЛИ БЫ ДО СИХ ПОР ЛЮДЕЙ, ЗНАЧИТ КРИТИЧНА И ОЧЕНЬ!!! СЛЁЗЫ ЛЮДЕЙ НИКОГО НЕ ВОЛНУЮТ!!! ПОЛИТИКА ПРЕСЛЕДУЕТ СВОИ ЦЕЛИ, А СУДЬБА ЛЮДЕЙ ЭТО, ВИДИМО, ВТОРИЧНО!!!!🙏🙏🙏