Американский CNN пообщался с украинскими военными, которым удалось сбежать из Курской области. Всего журналисты опросили 14 военнослужащих ВСУ из пяти разных соединений, так что выборка может считаться репрезентативной, пишет Военная хроника.
Про «дырявую» границу в Курской области
Комментарии
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Валерий Мешалкин
Отмывается кто то. Нас не волнуют показания пендосов. Нас смущает результат и реакция ГШ.
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19 час.
Л
Людмила
ЕСЛИ БЫ СИТУАЦИЯ НА ГРАНИЦЕ БЫЛА И ЕСТЬ НЕ КРИТИЧНА, ТО НЕ ТОРЧАЛИ БЫ ВЫ, В ОБОРОНЕ, БОЛЬШЕ МЕСЯЦА В ОБЛАСТИ И НЕ ЭВАКУИРОВАЛИ БЫ ДО СИХ ПОР ЛЮДЕЙ, ЗНАЧИТ КРИТИЧНА И ОЧЕНЬ!!! СЛЁЗЫ ЛЮДЕЙ НИКОГО НЕ ВОЛНУЮТ!!! ПОЛИТИКА ПРЕСЛЕДУЕТ СВОИ ЦЕЛИ, А СУДЬБА ЛЮДЕЙ ЭТО, ВИДИМО, ВТОРИЧНО!!!!🙏🙏🙏
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19 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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16 мин.
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