Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Как защитить сердце и сосуды во время жары: 8 важных советов

Как защитить сердце и сосуды во время жары: 8 важных советов

Жаркая погода — испытание для организма. Источник: unsplash.com/CC 0 Как показывает статистика, в летнюю жару число госпитализаций с обострением сердечно-сосудистых проблем, особенно с инфарктами миокарда и ишемическими инсультами, резко подскакивает.

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