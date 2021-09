Томас Стернз Элиот (26 сентября 1888 г., Сент Луис, штат Миссури, США — 4 января 1965 г., Лондон, Англия), англо-американский поэт, драматург, литературный критик и редактор, лидер модернистского движения в поэзии, особенно проявившегося в поэмах The Waste Land, 1922 (Потерянная земля) and Four Quartets, 1943 (Четыре четверти).