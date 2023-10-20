Скандал и 70 исков: что обнаружили следователи в деятельности компании «Паритет», после того как их партнёрша задавила женщину Елена ГалицкаяПосле инцидента, в результате которого одну женщину переехала автомобилем управляющей компании «Паритет», следователи начали расследовать деятельность этой фирмы.
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