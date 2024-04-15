Вино в России подорожает на 35% в мае из-за роста акцизов

Об этом заявили 12 виноделен.Вино в России подорожает в мае на 35% из-за роста акцизов. Компании-производители, включая «Абрау-Дюрсо», «Кубань-Вино», «Цимлянские вина» и еще девять винодельческих предприятий, предупредили о предстоящем росте цен.