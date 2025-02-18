Главные театральные премьеры начала 2025 года

Во второй половине сезона 2024–2025 годов многие театры готовят к выпуску новые спектакли. Пустые поезда и библейские мифы, ветреный Онегин и неожиданный Голиаф, роковая Кармен и две Анны Серебряного века — «Сноб» собрал самые ожидаемые премьеры этого периода.