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Главные театральные премьеры начала 2025 года

Главные театральные премьеры начала 2025 года

Во второй половине сезона 2024–2025 годов многие театры готовят к выпуску новые спектакли. Пустые поезда и библейские мифы, ветреный Онегин и неожиданный Голиаф, роковая Кармен и две Анны Серебряного века — «Сноб» собрал самые ожидаемые премьеры этого периода.

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