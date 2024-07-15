Орлова влезла в скандал с разводом Алсу ради категоричного заявления: Вас не звали!

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Развод Алсу и Яна Абрамова стал, пожалуй, самой горячей темой в российском шоу-бизнесе этим летом. Помимо слухов о неверности бизнесмена, общественность обсуждает комментарии знаменитостей о браке, который распался спустя 18 лет.

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