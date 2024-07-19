19 июля (с ума сойти, УЖЕ 19 июля😭) народный календарь предлагает нам в ассортименте Сысоев день или Еремеев день, а вообще покровительствуют дню одновременно и Сысой, и Еремей.
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19 июля (с ума сойти, УЖЕ 19 июля😭) народный календарь предлагает нам в ассортименте Сысоев день или Еремеев день, а вообще покровительствуют дню одновременно и Сысой, и Еремей.