В России прокомментировали намек посла Литвы на новый удар по Крымскому мосту

Сенатор Карасин назвал намек посла Литвы на удар по Крымскому мосту шизофренией Намек посла Литвы в Швеции и экс-главы литовского МИД Линаса Линкявичюса на новый удар по Крымскому мосту — болезненное восприятие современных проблем и профессиональная шизофрения, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.