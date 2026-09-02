Началось: Турция отказалась первая. Пошла отмена рейсов в Россию - что говорят наши чиновники?

Стоило Зеленскому заговорить о дронах в небе России, как Турция посыпалась первая. Началась отмена рейсов.
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