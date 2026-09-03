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Регионы России

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Мать Валя Исаева избила дочь на телешоу, обвиняя в несчастьях

Мать Валя Исаева избила дочь на телешоу, обвиняя в несчастьях

Во время эфира программы «Пусть говорят» на Первом канале произошла скандальная потасовка между 33-летней Валей Исаевой и её 21-летней дочерью Аминой.

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