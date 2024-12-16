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Курские новости

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С Центра гумпомощи курским переселенцам начали требовать деньги за аренду

С Центра гумпомощи курским переселенцам начали требовать деньги за аренду

- Вся страна помогает Курской области, а у нас находятся предприниматели, которые говорят: «вы за наш склад нам платите»! То есть два месяца бесплатно, а теперь деньги? Те риски, которые понесут эти жадные люди, перекроют прибыль, которую они хотят получить.

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