Что происходит со школой, когда образование всё заметнее подчиняется тестированию, формальным показателям и подготовке к рынку труда? В проблемной статье «Закабалённые школы России.
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