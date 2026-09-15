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Журнал «Профиль»

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Рада проголосовала за отставку уехавшего из страны генпрокурора Украины Кравченко

Рада проголосовала за отставку уехавшего из страны генпрокурора Украины Кравченко

Отставку генпрокурора во вторник, 15 сентября 2026 года, поддержали 317 депутатов, против не высказался ни один из парламентариев.

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