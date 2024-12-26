Представитель CORNERSTONE Быханов: в 2025 году вырастет спрос на аналитиков

Управляющий партнер рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов предсказывает значительный рост спроса на специалистов по оценке бизнеса, финансовых аналитиков, а также экспертов по вопросам слияния и поглощения компаний в 2025 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии