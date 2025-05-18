Оговорка в День Победы, роман с Кридом, загадочная болезнь, своя школа за 1 млрд: как живет Алина Загитова

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой исполнилось 23 года. Чем сейчас занимается спортсменка, какие романы ей приписывали, почему она конфликтовала с Евгенией Медведевой — в материале NEWS.
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