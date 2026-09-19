Налоговая служба Украины получит данные обо всех зарубежных счетах граждан

Кого затронет массовый налоговый обмен в 2026 году? Почему Швейцария стала важным звеном в налоговом обмене с Украиной? Какие данные о счетах украинцев перестанут быть тайной? И какие штрафы и проверки ждут украинцев после запуска обновленного стандарта? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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