Налоговая служба Украины получит данные обо всех зарубежных счетах граждан

Кого затронет массовый налоговый обмен в 2026 году? Почему Швейцария стала важным звеном в налоговом обмене с Украиной? Какие данные о счетах украинцев перестанут быть тайной? И какие штрафы и проверки ждут украинцев после запуска обновленного стандарта? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.