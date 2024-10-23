Китай и Россия нашли правильный путь сосуществования крупных стран-соседей -- Си Цзиньпин

Казань /Россия/, 22 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил во вторник, что Китай и Россия нашли правильный путь сосуществования крупных стран-соседей, который заключается в неприсоединении к блокам, отказа от конфронтации, ненаправленности против третьих стран.
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