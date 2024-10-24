Между Николаевом и Херсоном приостановили железнодорожное сообщение

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Железнодорожное сообщение между Николаевом и Херсоном приостановлено из-за повреждения путей в результате обстрела, поезда будут доходить только до Николаева, а пассажиров будут доставлять из одного города в другой на автобусах, сообщает компания "Украинские железные дороги".