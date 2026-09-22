Жералду Антониу ди Карвалью погиб в авиакатастрофе в Бразилии

Жералду Антониу ди Карвалью, известный как Рик из дуэта Rick & Renner, трагически погиб 21 сентября в авиакатастрофе в штате Санта-Катарина, Бразилия.
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