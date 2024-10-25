Омега 3: в какие случаях она несёт вред здоровью

Незаменимые для здоровья человека ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 играют важную роль в поддержании прочности и работоспособности кожи, волос, ногтей, сосудов и костей, а также способствуют их регенерации.
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