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Депутат Сергей Конько упал с велосипеда, поздравляя новосибирцев с Днём физкультурника

Депутат Сергей Конько упал с велосипеда, поздравляя новосибирцев с Днём физкультурника

В День физкультурника депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Конько решил поздравить земляков с праздником в видео, где он едет на спортивном велосипеде, но потерял равновесие и упал, к счастью, без тяжёлых последствий.

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