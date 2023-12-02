Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 483 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    На хитрую задницу этого ЕС в РФ всегда найдет и кое что с винтом... Наивность их, просто, капец... У них мозгами рули...Для России ВТО бо...
  • Сергей Лепехов
    Аффтырю сего говновысера.Ужасы быта: как м...
  • 59
    С самого начала было понятно им Пи...да!Почему украинские...

Почему украинские нацисты отказали русскому меньшинству в существовании

Почему украинские нацисты отказали русскому меньшинству в существовании

Последние несколько дней на Украине произошло сразу несколько событий, напрямую касающиеся будущего русского языка и самих этнических русских, которым не повезло родиться и жить на территории современной Незалежной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
алексей гришин
Ответ в заголовке... Потому что они нацисты!
Ответить
15 час.
59
С самого начала было понятно им Пи...да!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх