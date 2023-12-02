Почему украинские нацисты отказали русскому меньшинству в существовании

Последние несколько дней на Украине произошло сразу несколько событий, напрямую касающиеся будущего русского языка и самих этнических русских, которым не повезло родиться и жить на территории современной Незалежной.
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