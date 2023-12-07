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Южный военный суд приговорил украинца к 16 годам за участие в "Правом секторе"

Южный военный суд приговорил украинца к 16 годам за участие в "Правом секторе"

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Дмитрия Лисовца к 16 годам колонии строгого режима за участие в "Правом секторе" (организация запрещена в РФ) и прохождении обучения для совершения преступлений.

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