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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Жирона» интересуется хавбеками «Шахтера» Судаковым и Бондаренко. В каталонском клубе играют украинцы Цыганков и Довбик

Каталонский клуб рассматривает возможность подписания украинцев по окончании сезона. Ранее сообщалось об интересе к Судакову со стороны «Ювентуса» и «Наполи».

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