Шведский министр на фронте

]Шведский министр на фронтеМинистр обороны Швеции Микаэль Бюден побывал с поездкой на Украине и осмотрел расположение 45-й бригады ВСУ, в которую ранее осуществлялись поставки шведской бронетехники и других вооружений.
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