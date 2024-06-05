В Кузбассе сотрудники полиции привлекли к ответственности 5 иностранцев за нарушение миграционного законодательства

В ходе оперативно-профилактической операции «Нелегал» сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России «Беловский» на междугородней автомагистрали был остановлен автомобиль «Тойота Ноах» под управлением 42-летнего иностранного гражданина.
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