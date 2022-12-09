Беллингем после ЧМ сообщит «Боруссии», что намерен уйти. Отец Джуда хочет, чтобы он перешел в «Ливерпуль», но клуб пока не готов платить 150 млн евро

«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Джуда Беллингема, который хочет уйти из «Боруссии». По данным Sport Bild, после ЧМ-2022 полузащитник сообщит руководству дортмундского клуба, что хочет уйти, хотя его контракт действует до 2025 года.