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Беллингем после ЧМ сообщит «Боруссии», что намерен уйти. Отец Джуда хочет, чтобы он перешел в «Ливерпуль», но клуб пока не готов платить 150 млн евро

Беллингем после ЧМ сообщит «Боруссии», что намерен уйти. Отец Джуда хочет, чтобы он перешел в «Ливерпуль», но клуб пока не готов платить 150 млн евро

«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Джуда Беллингема, который хочет уйти из «Боруссии». По данным Sport Bild, после ЧМ-2022 полузащитник сообщит руководству дортмундского клуба, что хочет уйти, хотя его контракт действует до 2025 года.

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