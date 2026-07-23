Двоих взрослых и ребенка, терпевших бедствие на лодке, спасли в Татарстане

На Каме инспекторы ГИМС спасли троих человек, терпевших бедствие на лодке. Среди них был ребенок. Происшествие случилось сегодня в Чистопольском районе Татарстана, напротив села Красный Яр, сообщение о нем поступило в ГУ МЧС России по РТ в четыре утра.
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