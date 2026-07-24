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ЕС ввел санкции против Мединского, Гуцериева и Евтушенкова

ЕС ввел санкции против Мединского, Гуцериева и Евтушенкова

Евросоюз ввел санкции против помощника российского президента Мединского, члена совета директоров АФК «Система» Евтушенкова, основателя группы «Сафмар» Гуцериева и трех владельцев сети «Светофор» — Валентины, Андрея и Сергея Шнайдеров.

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