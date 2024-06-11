Новая ИИ-функция Apple Intelligence будет работать не на всех устройствах Одним из гл...

Новая ИИ-функция Apple Intelligence будет работать не на всех устройствахОдним из главных событий WWDC в этом году стал анонс «Apple Intelligence» — это новый пакет инструментов искусственного интеллекта, который появится на iPhone, iPad и Mac.
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