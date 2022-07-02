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Японцев взволновал указ Путина о передаче в государственную собственность активов нефтегазового проекта Сахалин-2

Японцев взволновал указ Путина о передаче в государственную собственность активов нефтегазового проекта Сахалин-2

Президент России Владимир Путин подписал 30 июня указ  , определяющий передачу активов инвестиционной компании «Сахалин Энерджи» в государственную собственность, с передачей ее прав пользования новому оператору нефтегазового проекта « Сахалин-2 ».

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