Японцев взволновал указ Путина о передаче в государственную собственность активов нефтегазового проекта Сахалин-2

Президент России Владимир Путин подписал 30 июня указ , определяющий передачу активов инвестиционной компании «Сахалин Энерджи» в государственную собственность, с передачей ее прав пользования новому оператору нефтегазового проекта « Сахалин-2 ».
Президент России Владимир Путин подписал 30 июня указ , определяющий передачу активов инвестиционной компании «Сахалин Энерджи» в государственную собственность, с передачей ее прав пользования новому оператору нефтегазового проекта « Сахалин-2 ».
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