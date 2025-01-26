Дина и Арина Аверины: «Раньше нам запрещалось вставать на коньки»

«Мы думали, что вот сейчас завершим карьеру и будем лежать на диване, смотреть сериалы и отдыхать». Арина и Дина Аверины Антонина Кирнос «Мы думали, что вот сейчас завершим карьеру и будем лежать на диване, смотреть сериалы и отдыхать.