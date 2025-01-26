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Дина и Арина Аверины: «Раньше нам запрещалось вставать на коньки»

Дина и Арина Аверины: «Раньше нам запрещалось вставать на коньки»

«Мы думали, что вот сейчас завершим карьеру и будем лежать на диване, смотреть сериалы и отдыхать». Арина и Дина Аверины Антонина Кирнос «Мы думали, что вот сейчас завершим карьеру и будем лежать на диване, смотреть сериалы и отдыхать.

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