1857 - Родился К.Э. Циолковский, пионер отечественной космонавтики, российский учёный и изобретатель в области аэродинамики, ракетодинамики, теории самолёта и дирижабля; основоположник современной космонавтики.
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