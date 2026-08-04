Офицер Каскад: ВСУ пугали жителей Константиновки стрельбой перед ногами

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Украинские военнослужащие угрожали жителям города Константиновка в ДНР стрельбой перед ногами и обещаниями убить в случае сотрудничества с ВС РФ и попыток покинуть город в сопровождении российских бойцов.