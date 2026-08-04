НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Офицер Каскад: ВСУ пугали жителей Константиновки стрельбой перед ногами

Офицер Каскад: ВСУ пугали жителей Константиновки стрельбой перед ногами

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Украинские военнослужащие угрожали жителям города Константиновка в ДНР стрельбой перед ногами и обещаниями убить в случае сотрудничества с ВС РФ и попыток покинуть город в сопровождении российских бойцов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии