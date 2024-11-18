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Конгрессвумен Грин: Байден пытается начать мировую войну решением по ATACMS

Конгрессвумен Грин: Байден пытается начать мировую войну решением по ATACMS

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила в соцсетях, что президент страны Джо Байден сильно обострил ситуацию, разрешив Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России.

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