Конгрессвумен Грин: Байден пытается начать мировую войну решением по ATACMS

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила в соцсетях, что президент страны Джо Байден сильно обострил ситуацию, разрешив Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России.
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