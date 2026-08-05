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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не понимаю, зачем мы обращаем внимание на людей, о которых узнали только из‑за того, что они разинули пасть в сторону русских?» Губерниев о словах испанской синхронистки

Комментатор Дмитрий Губерниев  призвал не придавать значение словам испанской синхронистки Алисы Ожогиной в адрес сборной России.

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