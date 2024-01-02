«Истеричные жлобы и садисты»: Арестович описал типичную украинскую натуру

Политнавигатор Киевская пропаганда транслирует шизоидный подход к пониманию противника, когда одновременно смеются над «русскими чмобиками» и пугают смертельной опасностью от вездесущей российской агентуры.
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