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Российские военнослужащие приняли участие в легкоатлетическом марафоне «Здоровый город Кант» в Киргизской Республике

Российские военнослужащие приняли участие в легкоатлетическом марафоне «Здоровый город Кант» в Киргизской Республике

После завершения спортивного соревнования победители и призеры, а также проявившее себя наиболее активно, но не занявшие призовые места были награждены медалями, грамотами и памятными подарками.

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