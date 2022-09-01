Российские военнослужащие приняли участие в легкоатлетическом марафоне «Здоровый город Кант» в Киргизской Республике

После завершения спортивного соревнования победители и призеры, а также проявившее себя наиболее активно, но не занявшие призовые места были награждены медалями, грамотами и памятными подарками.
Популярные статьи
- В Белоруссии команды конкурса Армейских международных игр «Стальная магистраль» обменялись подарками
- В Краснодарском крае перед судом предстанет аграрий, обвиняемый в незаконной рубке леса
- Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск освободили от подразделений ВСУ населенный пункт Благодатное в Николаевской области, который до 2017 года назывался Комсомольское
Свежие комментарии