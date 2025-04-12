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Путин: полет Гагарина навсегда останется великим триумфом нашего Отечества

Путин: полет Гагарина навсегда останется великим триумфом нашего Отечества

РИА Новости Легендарный полет в космос Юрия Гагарина, состоявшийся 12 апреля 1961 года, навсегда останется эпохальным событием XX века и великим триумфом нашей страны, указал президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме ко Дню космонавтики.

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