Путин: полет Гагарина навсегда останется великим триумфом нашего Отечества

РИА Новости Легендарный полет в космос Юрия Гагарина, состоявшийся 12 апреля 1961 года, навсегда останется эпохальным событием XX века и великим триумфом нашей страны, указал президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме ко Дню космонавтики.
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