WP: Байден отругал журналиста, который не давал ему начать разговор о Путине

Президент США Джо Байден в рамках встречи с британским премьером Киром Стармером "вспылил" на журналиста, который перебил главу государства перед тем, как речь зашла об ответе президента РФ Владимира Путина на потенциальное разрешение ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь России.