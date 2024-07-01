Неожиданный вылет Андреевой, лёгкая прогулка Медведева и провальный марафон Котова: как россияне стартовали на Уимблдоне

Мирра Андреева сенсационно уступила Бренде Фрухвиртовой на старте Уимблдона. 17-летняя россиянка легко взяла первый сет, но во втором чешка попросила медицинский тайм-аут, после чего выиграла шесть геймов подряд.
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