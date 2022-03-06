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Рязанская область отправила в Донбасс 80 тонн гуманитарной помощи

Рязанская область отправила в Донбасс 80 тонн гуманитарной помощи

Гуманитарную помощь отправили на десяти машинах: в грузы вошли продовольствие от рязанских производителей мясомолочной, животноводческой промышленности, растениеводства и переработки, а также средства гигиены и другие товары первой необходимости.

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