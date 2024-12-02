Челябинец ворвался в кулинарию с пистолетом

В Челябинске мужчина пытался ограбить кулинарию, угрожая пистолетом. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками следственного отдела УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в совершении разбойного нападения на продавца кулинарии.