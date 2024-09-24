Финляндия вернёт в Китай двух панд, подаренных Си Цзинпином

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Животных не могут прокормить с чем и поздравляю финнов. А что вас ждёт далее вполне предсказуемо, однако шагнули в НАТО и потеряли то что имели для благополучия!
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18 час.

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