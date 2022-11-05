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Гребенкин об «Амуре»: «У молодежи руки развязаны больше, чем в «Металлурге»

Никита Гребенкин поделился впечатлениями от игры за «Амур» 19-летний хоккеист перешел в клуб из «Металлурга» на правах аренды по ходу текущего сезона.

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