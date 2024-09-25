Половина россиян контролируют, что скачивают их дети в RuStore

Официальный магазин приложений RuStore поделился результатами исследования, которое показало, что половина взрослых россиян (47%) следят за тем, что скачивают их дети в RuStore, используя функции «родительского контроля».
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