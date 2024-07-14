Покушение на Трампа – последствия. Дональд становится мучеником – Эксперт

АндрейБорков

Не более чем спектакль. Покушение на Трампа выгодно и очень выгодно самому Трампу. Тому же Жоре Бидону это совсем не выгодно. Если бы Трампа хотели реально завалить, то завалили бы без особых проблем. Все так киноакадемия США это серьезная контора, там работают профессионалы высочайшего уровня. Доказано и проверено! Сейчас мистер Трамп на пике своей популярности, а "промах" стрелка это круто, круче чем рога у оленя и склоны Джомолунгмы! Умеют америкосы поставить шоу, еще как умеют!