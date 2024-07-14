Американист Блохин отметил, кому могло быть выгодно покушение на Дональда Трампа и почему экс-президент США становится "мучеником".
Покушение на Трампа – последствия. Дональд становится мучеником – Эксперт
Комментарии
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АндрейБорков
Не более чем спектакль. Покушение на Трампа выгодно и очень выгодно самому Трампу. Тому же Жоре Бидону это совсем не выгодно. Если бы Трампа хотели реально завалить, то завалили бы без особых проблем. Все так киноакадемия США это серьезная контора, там работают профессионалы высочайшего уровня. Доказано и проверено! Сейчас мистер Трамп на пике своей популярности, а "промах" стрелка это круто, круче чем рога у оленя и склоны Джомолунгмы! Умеют америкосы поставить шоу, еще как умеют!
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