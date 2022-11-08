Андрей Колесников о четырех десятилетиях без Леонида Ильича

В пятой поточной аудитории "первого гомофака" (гуманитарного корпуса МГУ) мы шумно встали, чтобы тихо почтить память генерального секретаря, при котором я родился, пошел в детский сад, в школу и дожил до своих 17 лет, поступив в университет.