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Андрей Колесников о четырех десятилетиях без Леонида Ильича

Андрей Колесников о четырех десятилетиях без Леонида Ильича

В пятой поточной аудитории "первого гомофака" (гуманитарного корпуса МГУ) мы шумно встали, чтобы тихо почтить память генерального секретаря, при котором я родился, пошел в детский сад, в школу и дожил до своих 17 лет, поступив в университет.

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